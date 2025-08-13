Две автобусных остановки переименовали в Нижнем Новгороде

Две остановки общественного транспорта в Нижнем Новгороде получили новые названия. Как сообщили в ЦРТС региона, остановка «Улица Просвещенская» в Московском районе Нижнего Новгорода теперь называется «Семейный квартал», а, а остановка «Институт экономики и предпринимательства» в Ленинском районе переименована в «Институт экономики ННГУ».