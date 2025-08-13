Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две автобусных остановки переименовали в Нижнем Новгороде

Обе остановки располагаются в заречной части города.

Источник: Комсомольская правда

Две остановки общественного транспорта в Нижнем Новгороде получили новые названия. Как сообщили в ЦРТС региона, остановка «Улица Просвещенская» в Московском районе Нижнего Новгорода теперь называется «Семейный квартал», а, а остановка «Институт экономики и предпринимательства» в Ленинском районе переименована в «Институт экономики ННГУ».

Как ранее отметили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, новые названия остановочных пунктов гораздо больше соответствуют современным реалиям.