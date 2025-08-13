Ричмонд
Минтруда сказало про дополнительный выходной для родителей в Беларуси

Минтруда Беларуси напомнило про дополнительный выходной для родителей.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало про дополнительный выходной для родителей в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве напомнили, в каких случаях белорусские родители могут взять дополнительный выходной. В частности, родители, которые воспитывают двоих детей в возрасте до 16 лет, могут взять один дополнительный выходной в месяц. Оплата указанного выходного дня может быть предусмотрена в коллективных договорах.

Кроме того, родителям, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, предусмотрен один дополнительный выходной в месяц. Он будет оплачиваться за счет средств социального страхования.

Многодетные родители с тремя и более детьми до 16 лет или же с ребенком-инвалидом до 18 лет, также имеют право на один дополнительный выходной в неделю. Он будет оплачиваться за счет средств нанимателя.

«По согласованию работника с нанимателем этот свободный день может быть заменен на альтернативу — ежедневное сокращение рабочего времени на час», — сообщили в Минтруда.

Тем временем Минтруда сказало, кому запрещено снижать зарплату в Беларуси.

Ранее мы узнали, что произошло после победы Арины Соболенко над Радукану в Цинциннати: «Я не могу поверить, что старею».

Кроме того, Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году.