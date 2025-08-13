«Метеоры» больше не выполняют маршрут «Иркутск-Братск-Иркутск»

Из Иркутска больше нельзя уехать в Братск на «Метеоре». С 13 августа будет действовать маршрут «Балаганск — Братск — Балаганск». Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства.
— Это связано с низким уровнем воды в реке Ангара, — уточнили в сообщении.
Ранее теплоход выполнял рейсы дважды в неделю: по вторник и субботам в 8:00, а из Братска можно было уехать по средам и воскресеньям. Теперь из-за отмены маршрута, жители не смогут попасть водным путем в Свирск и Усолье-Сибирское, где метеор делал остановки.
Также КП-Иркутск рассказывала, что ВСРП на время прекращало пассажирские перевозки из-за отсутствие финансирования.