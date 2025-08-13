«Метеоры» больше не выполняют маршрут «Иркутск-Братск-Иркутск»

Ранее теплоход выполнял рейсы дважды в неделю: по вторник и субботам в 8:00, а из Братска можно было уехать по средам и воскресеньям. Теперь из-за отмены маршрута, жители не смогут попасть водным путем в Свирск и Усолье-Сибирское, где метеор делал остановки.