«Метеоры» больше не выполняют маршрут «Иркутск-Братск-Иркутск»

Это связано с низким уровнем воды в Ангаре.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Иркутска больше нельзя уехать в Братск на «Метеоре». С 13 августа будет действовать маршрут «Балаганск — Братск — Балаганск». Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства.

— Это связано с низким уровнем воды в реке Ангара, — уточнили в сообщении.

Ранее теплоход выполнял рейсы дважды в неделю: по вторник и субботам в 8:00, а из Братска можно было уехать по средам и воскресеньям. Теперь из-за отмены маршрута, жители не смогут попасть водным путем в Свирск и Усолье-Сибирское, где метеор делал остановки.

Также КП-Иркутск рассказывала, что ВСРП на время прекращало пассажирские перевозки из-за отсутствие финансирования.