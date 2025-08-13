Многодетным семьям Хабаровского края помогут с погашением ипотеки

По данным министерства соцзащиты края, право на выплату имеют родители, у которых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родился третий или последующий ребенок и есть действующая ипотека. Жилье должно находиться в Хабаровском крае, а ребенок — быть зарегистрированным в органах ЗАГС региона.