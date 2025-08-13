Многодетным семьям Хабаровского края помогут с погашением ипотеки

В Хабаровском крае продолжат действовать выплаты для семей, где родился третий или последующий ребенок. Средства можно направить на погашение ипотеки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В нескольких регионах Дальнего Востока семьи при рождении третьего или следующих детей могут получить миллион рублей для закрытия части ипотечного кредита. В 2025 году на продление программы выделят дополнительно 536,3 миллиона рублей. Хабаровский край получит 200,5 миллиона в четвертом квартале.
Председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина рассказал, что эта мера востребована.
«Мамы и папы, которые создают большую семью, должны иметь возможность улучшить свои жилищные условия», — сказал Михаил Мишустин.
По данным министерства соцзащиты края, право на выплату имеют родители, у которых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родился третий или последующий ребенок и есть действующая ипотека. Жилье должно находиться в Хабаровском крае, а ребенок — быть зарегистрированным в органах ЗАГС региона.
Выплата состоит из двух частей: 450 тысяч рублей выделяет федеральный бюджет, 550 тысяч — краевой. Заявление подается через портал «Госуслуги» на сайте ДОМ.РФ. С декабря прошлого года этой мерой уже воспользовались 900 семей в крае.
Также Михаил Мишустин утвердил стратегию семейной и демографической политики до 2036 года. Документ предполагает рост числа многодетных семей, снижение уровня бедности и увеличение продолжительности жизни. Реализация пройдет в два этапа: с 2025 по 2030 годы и с 2031 по 2036 годы.