Мэрия Челябинска готовит масштабную реновацию в районе Копейского шоссе

На этой территории планируется снести 19 аварийных жилых домов и многочисленные ветхие постройки. Позже здесь построят не менее 294 тысяч квадратных метров нового жилья. Реализация проекта рассчитана на семь лет, подрядчика выберут через открытый аукцион.