Мэрия Челябинска готовит масштабную реновацию в районе Копейского шоссе

Администрация Челябинска объявила о возобновлении программы комплексного развития территории (КРТ) в районе Копейского шоссе. Соответствующий документ появился на официальном сайте мэрии. Новый проект охватывает 21 гектар между улицами Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова и Обуховской.
На этой территории планируется снести 19 аварийных жилых домов и многочисленные ветхие постройки. Позже здесь построят не менее 294 тысяч квадратных метров нового жилья. Реализация проекта рассчитана на семь лет, подрядчика выберут через открытый аукцион.
Это уже вторая попытка реновации данного района, пишет ИА «Уральский меридиан». В 2022 году контракт на застройку 12,2 гектаров был расторгнут с компанией «ТрестЮГ» из-за невыполнения обязательств. Новый проект почти вдвое превышает по площади предыдущий и предусматривает обязательное согласование с жителями домов, не признанных аварийными.