Ремонт без затрат: красноярцы создали круговорот стройматериалов через интернет

Жители региона всё чаще передают друг другу строительные материалы и товары для ремонта через онлайн-платформы.
В Красноярском крае набирает популярность уникальный тренд строительного шеринга — местные жители массово обмениваются стройматериалами и инструментами через интернет-платформы. Согласно последним данным, за первые шесть месяцев 2025 года через сервис Авито было совершено более 185 тысяч безвозмездных сделок с товарами для ремонта и строительства на общую сумму 718 миллионов рублей.
Особенностью региона стало формирование полноценной системы круговорота строительных материалов. Статистика показывает, что 52% жителей края предпочитают передавать излишки стройматериалов знакомым и родственникам, создавая своеобразные «стройматериальные сообщества». Еще 37% красноярцев направляют ненужные, но сохранившие качество материалы на благотворительность, помогая тем, кто не может позволить себе полноценный ремонт.
Молодое поколение (18−24 года) проявляет особую активность в этом движении — 25% представителей этой возрастной группы используют специальные онлайн-платформы для передачи материалов. Примечательно, что хотя пока только 7% жителей региона сдают остатки стройматериалов на переработку, среди молодежи этот показатель значительно выше.