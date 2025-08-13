Ремонт без затрат: красноярцы создали круговорот стройматериалов через интернет

В Красноярском крае набирает популярность уникальный тренд строительного шеринга — местные жители массово обмениваются стройматериалами и инструментами через интернет-платформы. Согласно последним данным, за первые шесть месяцев 2025 года через сервис Авито было совершено более 185 тысяч безвозмездных сделок с товарами для ремонта и строительства на общую сумму 718 миллионов рублей.