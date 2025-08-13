В Уфе на улицах Баланово появятся фонари

Провести работы по освещению улиц в частном секторе Дёмы — районе Баланово-Новоалександровка, поручил глава администрации Уфы Рамир Мавлиев в рамках программы «Отдалённые территории». На оперативном совещании в мэрии он напомнил, что встреча с жителями прошла 8 августа, на ней обсуждалась эта проблема, которая не решается уже 20 лет. Градоначальник сказал, что дал соответствующие поручения управлению коммунального хозяйства и предприятию «Уфагорсвет».