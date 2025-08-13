В Уфе на улицах Баланово появятся фонари

Провести работы по освещению улиц в частном секторе Дёмы — районе Баланово-Новоалександровка, поручил глава администрации Уфы Рамир Мавлиев в рамках программы «Отдалённые территории». На оперативном совещании в мэрии он напомнил, что встреча с жителями прошла 8 августа, на ней обсуждалась эта проблема, которая не решается уже 20 лет. Градоначальник сказал, что дал соответствующие поручения управлению коммунального хозяйства и предприятию «Уфагорсвет».
«Скорее всего, сентябрь уйдёт на конкурсные процедуры, октябрь — на проведение работ, и можно рассчитывать, что в середине-конце ноябре они будут завершены, как раз начнётся зимний тёмный сезон», — сказал Ратмир Мавлиев.
Объём финансирования программы «Отдалённые территории» в 2024—2029 годах составит 515 млн руб. Эти средства направят на освещение, пункты электропитания, отсыпку дорог и другие цели. Ранее сообщалось, как идёт установка фонарей на других окраинах Уфы.