Поезда в Узбекистане будут ходить быстрее

С 9 сентября в Узбекистане повысят скорость движения пассажирских поездов, чтобы сделать поездки удобнее, сообщили в пресс-службе «Узтемирйулйуловчи».

Источник: УзА

Из-за этого время в пути для ряда рейсов станет короче:

№ 710 «Ташкент Центральный — Бухара» — на 20 минут быстрее. Отправление из Ташкента в 08:40, прибытие в Самарканд в 11:45—11:55, прибытие в Бухару — в 14:10. № 709 «Бухара — Ташкент Центральный» — на 1 час 10 минут быстрее. Отправление из Бухары в 16:55, прибытие в Самарканд — 19:10—19:20, прибытие в Ташкент в 22:47. № 716 «Ташкент Центральный — Карши» — на 3 минуты быстрее. Старт из Ташкента в 08:55, прибытие в Самарканд — в 12:16—12:26, прибытие в Карши — в 13:55.

С более подробным списком можно ознакомиться по ссылке.