Разработана модель для предотвращения поломки шасси при посадке самолета

Температура подшипников, выпускающих шасси, варьируется от — 60 в полете на большой высоте до +120−150°C во время посадки и +200°C при экстренном торможении. Для их защиты в таких условиях необходимы морозо- и термостойкие составы. Сегодня для этих целей используются традиционные литиевые и новые силиконовые и тефлоновые смазки. Ученые ПНИПУ создали численную модель, которая позволяет оценивать их поведение в разных условиях.