В омском парке жителей пугают полчища крыс

По иронии судьбы крупные мерзкие создания выбрали для своего места проживания сквер под названием «Территория детства».

Источник: Комсомольская правда

О полчищах крыс, преспокойно бегающих днем по территории парка на улице Гашека, рассказали омичи в телеграм-канале «Новости Омска|Жесть». Ирония ситуации в том, что сквер называется «Территория детства».

«Сквер “Территория детства” на Гашека — вдоль пешеходных дорожек бегают толпы крыс», —говорится в сообщении поста с подтверждающим видео.

На кадрах видеозаписи видно, что крысиным «домом» стала расположенная на территории парка теплотрасса. Крысы в огромном количестве выбегают из-под бетонного сооружения и вместе с голубями «пасутся» и резвятся на газонах. В комментариях к видео жители микрорайона пишут, что грызуны уже перестали бояться людей, а вот бабушки с внуками перестали ходить в этот парк из-за страха перед мерзкими животными.