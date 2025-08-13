В омском парке жителей пугают полчища крыс

На кадрах видеозаписи видно, что крысиным «домом» стала расположенная на территории парка теплотрасса. Крысы в огромном количестве выбегают из-под бетонного сооружения и вместе с голубями «пасутся» и резвятся на газонах. В комментариях к видео жители микрорайона пишут, что грызуны уже перестали бояться людей, а вот бабушки с внуками перестали ходить в этот парк из-за страха перед мерзкими животными.