Испытания систем отопления в домах Уфы завершат до 15 августа

Антон Тристан отметил, что за неделю проведена промывка еще в 168 многоквартирных домах (МКД), всего промыто 5059 домов. Гидравлические испытания внутридомовой системы отопления выполнены в 5052 домах, что составляет практически 100%.
«Продолжается загрузка и утверждение документов в автоматизированной системе. Наряду с этим управлением ведется контроль и посещение объектов совместно с членами комиссии по оценке обеспечения готовности к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день средний индекс готовности по городу составляет 0,6% при требуемом показателе 0,9. С 15 августа начинается работа городской комиссии по обеспечению готовности городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2025−2026», — доложил он.
Наряду с жилым фондом, по его словам, ведется и подготовка к отопительному сезону 584 объектов социальной сферы. На сегодняшний день подготовлены 71 лечебное учреждение, 411 образовательных учреждений и 30 спортивных объектов.
Также проведены работы по промывке, гидравлическим испытаниям в теплообменниках, очистка фильтров, проверка водо-химического анализа технической воды 131 крышных газовых котельных из 138. Проведена промывка и опрессовка 864 индивидуальных тепловых пунктов, что составляет 84,1%.