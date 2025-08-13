Испытания систем отопления в домах Уфы завершат до 15 августа

«Продолжается загрузка и утверждение документов в автоматизированной системе. Наряду с этим управлением ведется контроль и посещение объектов совместно с членами комиссии по оценке обеспечения готовности к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день средний индекс готовности по городу составляет 0,6% при требуемом показателе 0,9. С 15 августа начинается работа городской комиссии по обеспечению готовности городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2025−2026», — доложил он.