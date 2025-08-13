В Ольхонском районе на форуме «Байкал» поговорили о медиапространстве

На площадке международного форума «Байкал», который проходил в Ольхонском районе с 11 августа, активно продолжаются мероприятия. В третий день перел участниками выступил лектор Максим Хвостишков, который рассказал ценностях человека и влиянии медиапространства.
— Благодаря ценностям люди могут выстраивать доверительные отношения, даже не зная языка друг друга. Это можно увидеть на мероприятиях, где встречаются представители разных национальностей. Очень многое зависит от того, как такие события освещают СМИ, — подчеркнул эксперт.
Спикер привел в пример национальный фестиваль Сурхарбан. Этот фестиваль объединяет представителей различных народов. Подобный подход наблюдается и на Международном фестивале национальных театров «Байкальский талисман». Там на сцене собираются театры разных стран, которые представляют свои народы. Оба мероприятия показывают, что каждая культура ценна и интересна.
А СМИ могут не просто рассказать о событиях, но и усилить образ диалога, сотрудничества и единства в многообразии. Следующие два дня также запомнятся участникам форума полезными лекциями. Уже 15 августа станет известно, кто получит финансирование для своих проектов от «Росмолодежь .Гранты» и из бюджета Иркутской области.