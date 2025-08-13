Владимир Мединский передал в Ростов звезду Героя России Алексея Береста

Помощник президента России Владимир Мединский передал в Ростов-на-Дону звезду Героя России, участника Великой Отечественной войны Алексея Береста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.
— Уверен, что это событие личное и для тех тысяч ростовчан разных поколений, которые восемь десятков лет добивались восстановления исторической справедливости, — отметил Александр Скрябин.
По словам главы Ростова-на-Дону, награду получил внук легендарного героя, также Алексей Берест.
— Внук вырос, храня память о дедовых подвигах. Сегодня работает на ростовском водоканале аппаратчиком электролизной установки. Занимается нужным и созидательным трудом для мирной жизни, право на которую завоевал его дед, — добавил Александр Скрябин.
Напомним, Герой России Алексей Берест вошел в историю как командир группы, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом. После войны, 3 ноября 1970 года, он погиб, спасая девочку из-под поезда на станции Сельмаш.
