Владимир Мединский передал в Ростов звезду Героя России Алексея Береста

Глава Ростова-на-Дону сообщил о передаче звезды Героя России Алексея Береста.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Владимир Мединский передал в Ростов-на-Дону звезду Героя России, участника Великой Отечественной войны Алексея Береста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.

— Уверен, что это событие личное и для тех тысяч ростовчан разных поколений, которые восемь десятков лет добивались восстановления исторической справедливости, — отметил Александр Скрябин.

По словам главы Ростова-на-Дону, награду получил внук легендарного героя, также Алексей Берест.

— Внук вырос, храня память о дедовых подвигах. Сегодня работает на ростовском водоканале аппаратчиком электролизной установки. Занимается нужным и созидательным трудом для мирной жизни, право на которую завоевал его дед, — добавил Александр Скрябин.

Напомним, Герой России Алексей Берест вошел в историю как командир группы, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом. После войны, 3 ноября 1970 года, он погиб, спасая девочку из-под поезда на станции Сельмаш.

