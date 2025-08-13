На юге Волгограда начался ремонт Второй продольной

— Восстановлению подлежит более 75 000 кв. м дорожного полотна — сейчас эти участки уже полностью отфрезерованы. Дорожники уже уложили выравнивающий слой асфальтобетона, данный этап планируется завершить к концу текущей недели, после чего станет возможным приступить к укладке верхнего слоя — устойчивого к транспортным нагрузкам щебеночно-мастичного асфальтобетона, — сообщили в администрации.