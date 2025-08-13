Ричмонд
На юге Волгограда начался ремонт Второй продольной

Подрядчик приступил к ремонту трехкилометрового участка дороги на Второй продольной в Кировском районе Волгограда у частного сектора.

Как сообщили V102.RU в мэрии, покрытие будет восстановлено на улицах Лимоновая, Колосовая, Рославльская и Песчаная.

На всем протяжении дороги, которая расположена в границах остановок «503-й квартал» и «Химгородок», помимо ремонта проезжей части запланирована установка новых светофоров и остановочных павильонов.

— Восстановлению подлежит более 75 000 кв. м дорожного полотна — сейчас эти участки уже полностью отфрезерованы. Дорожники уже уложили выравнивающий слой асфальтобетона, данный этап планируется завершить к концу текущей недели, после чего станет возможным приступить к укладке верхнего слоя — устойчивого к транспортным нагрузкам щебеночно-мастичного асфальтобетона, — сообщили в администрации.

Всего в текущем сезоне дорожники комплексно отремонтируют 45 участков улично-дорожной сети в разных районах города общей протяженностью свыше 47 километров.