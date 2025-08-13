Как собрать два урожая с грядки в августе: простые и эффективные советы садовода

Теплые дни и влажные ночи в августе способствуют развитию грибковых заболеваний, которые составляют около 80% всех проблем растений. Реже встречаются бактериальные и вирусные инфекции, характерные для каждой культуры. Например, огурцы, кабачки, лук и виноград поражает пероноспороз, проявляющийся желтоватыми пятнами на листьях. Туманов подчеркнул, что болезни часто возникают из-за сырости, а их симптомы становятся заметны лишь в августе, хотя заражение может произойти раньше. Он советует сосредоточиться на профилактике, так как вылечить заболевшие растения практически невозможно.