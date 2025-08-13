Как собрать два урожая с грядки в августе: простые и эффективные советы садовода

Август — ключевой месяц для дачников, когда правильный уход за огородом может обеспечить богатый урожай.
Андрей Туманов, председатель Московского союза садоводов, рассказал NEWS.ru, как справиться с основными вызовами августа и подготовить грядки к следующему сезону.
Болезни растений в августе.
Теплые дни и влажные ночи в августе способствуют развитию грибковых заболеваний, которые составляют около 80% всех проблем растений. Реже встречаются бактериальные и вирусные инфекции, характерные для каждой культуры. Например, огурцы, кабачки, лук и виноград поражает пероноспороз, проявляющийся желтоватыми пятнами на листьях. Туманов подчеркнул, что болезни часто возникают из-за сырости, а их симптомы становятся заметны лишь в августе, хотя заражение может произойти раньше. Он советует сосредоточиться на профилактике, так как вылечить заболевшие растения практически невозможно.
Особенно опасен фитофтороз, поражающий картофель и другие пасленовые. Это заболевание способно уничтожить урожай за считаные дни. Для предотвращения фитофтороза в начале августа эксперт рекомендует обработать грядки фунгицидами.
Уход за плодовыми деревьями.
В августе плодовые деревья и кустарники требуют особого внимания. После сбора ягод необходимо обрезать старые и больные ветви, чтобы стимулировать рост новых. Туманов отметил, что в этот период активно распространяется монилиоз, вызывающий усыхание побегов и гниение плодов у семечковых и косточковых культур, таких как черешня, слива, алыча и яблоня. Особенно сильно страдают яблони, чьи плоды покрываются спорами. Эксперт советует немедленно удалять гнилые плоды и усыхающие ветки, чтобы предотвратить распространение спор в следующем сезоне.
Дачные работы в августе.
Август — время созревания большинства сортов картофеля и томатов. Туманов рекомендует подкормить картофель фосфорно-калийными удобрениями, избегая азота, который стимулирует рост листвы и мешает растениям подготовиться к зиме. Для томатов важно проводить пасынкование, удаляя боковые побеги. Также огород требует регулярной прополки, рыхления и полива.
Подготовка почвы к следующему сезону.
Чтобы улучшить качество грядок на будущий год, Туманов советует посеять сидераты — растения, которые обогащают почву питательными веществами. Например, горчица помогает подавлять сорняки, а клевер насыщает почву полезными элементами. Такие меры, по словам садовода, значительно повышают плодородие земли.
Следуя этим рекомендациям, дачники смогут не только собрать богатый урожай в августе, но и подготовить участок к следующему сезону.
Сидераты, перегнивая, обогащают почву грядок, вытягивая питательные элементы из глубоких слоев, пояснил садовод.
Туманов уточнил, что при использовании сидератов, таких как горчица, из семейства крестоцветных, не следует высаживать на том же месте капусту в следующем году, чтобы избежать появления вредителей.
Какие многолетние растения стоит посадить в августе для следующего года?
По словам Туманова, август — подходящее время для посева растений на будущий год, особенно цветов. Двулетники, такие как незабудка и лунария, зацветут весной, экономя год. Многолетники — горец, молочай, плющ — будут радовать глаз долгие годы.
Он также посоветовал высаживать многолетние овощи, например, различные виды лука: батун, шнитт-лук, многоярусный лук, джусай. По его словам, некоторые садоводы в августе сеют только лук, который весной дает зелень. Кроме того, можно посеять многолетнюю зелень, такую как любисток. Для урожая в текущем сезоне стоит выбирать семена с созреванием за 60−70 дней, например, японский дайкон, черную или белую редьку, горох, салаты, горчицу, раннеспелую морковь «парижская каратель» или капусту пак-чой.
Туманов добавил, что даже в Архангельской области можно получить два урожая с одной грядки, как это делают его знакомые в Северодвинске.