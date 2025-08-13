Ричмонд
«Жители давно просили»: маршрут № 17 в Челябинске продлят до нового ЖК

Челябинский маршрут № 17 будет ходить до нового ЖК на окраине улицы Блюхера.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске появится новый автобусный маршрут — № 17а. В основном он будет совпадать с уже существующим № 17, но будет продлен. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) рассказал замглавы Миндортранса Челябинской области Александр Егоров.

— Мы видим востребованность данного маршрута и новый пойдет примерно по той же трассе, но будет продлен до ЖК «Никс Лайн» — огромного нового микрорайона на улице Блюхера. Жители давно просили, чтобы там появился нормальный, современный транспорт. Перевозчик уже выбран и если техника будет закуплена, в декабре этот маршрут уже поедет.

17а будет работать по регулируемому тарифу со всеми льготами, пассажиры смогут пользоваться транспортными картами. На маршруте будут работать новенькие автобусы среднего класса с низким полом и кондиционером.