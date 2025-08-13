«Жители давно просили»: маршрут № 17 в Челябинске продлят до нового ЖК

— Мы видим востребованность данного маршрута и новый пойдет примерно по той же трассе, но будет продлен до ЖК «Никс Лайн» — огромного нового микрорайона на улице Блюхера. Жители давно просили, чтобы там появился нормальный, современный транспорт. Перевозчик уже выбран и если техника будет закуплена, в декабре этот маршрут уже поедет.