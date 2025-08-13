Ричмонд
«Власть безмолвствует»: в еще одном районе Омской области идет облава на свиней

Официальные лица региона пока никак не прокомментировали причину поголовного уничтожения личных хрюшек в Саргатском районе.

Источник: Комсомольская правда

Тревожную новость про массовое уничтожение свиней в Саргатском районе опубликовали сегодня, 13 августа, местные жители. Информация появилась в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

«В Саргатском районе идет массовое уничтожение свиней. Ездят по домам обыскивают все сараи, усыпляют и грузят в КАМАЗы. Что за эпидемия опять началась? Почему ни в местных новостях, ни в соцсетях об этом не говорят!?», — задается резонным вопросом автор поста.

Напомним, что это уже второй район в Омской области, где масштабно уничтожаются свиньи. В конце июня подобная участь постигла жителей Муромцевского района — в округе села Моховый Привал у жителей из личных подворий также изъяли всех свиней. На распространившейся слух о вспышке среди свиноводческих хозяйств Муромцевского района опаснейшего заболевания свиней — африканской чумы, минсельхоз Омской области ответил так: «на территории села Моховой Привал выявлено особо опасное карантинное заболевание свиней». Про ситуацию с уничтожением свиней в Саргатском районе ведомство пока не дало никакого комментария.