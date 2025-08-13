Мизулина рассказала о киберугрозах для детей в интернете

«Это и диверсии на железных дорогах, это и поджоги военкоматов, банкоматов, это и ситуации, связанные с поджогом вертолетов и многое-многое другое, что постоянно, к сожалению, в последние годы происходит в нашей жизни. По нашим данным… количество таких преступлений резко выросло в последние годы. Провокаторы активно стараются вступить в диалог, в контакт с подростками, со студентами и затянуть их в совершение таких опасных преступлений», — сказала Мизулина.