Мизулина рассказала о киберугрозах для детей в интернете

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что участились случаи вербовки детей в социальных сетях и мессенджерах, отметив, что это связано, в том числе, с деятельностью ВСУ Украины.
Круглый стол «Цифровое пространство для детей: безопасность, общение, рынок детского контента и семейного просмотра» прошел в среду в Москве в Общественной палате РФ (ОП РФ).
«Многие дети сталкиваются с различными киберугрозами на просторах интернета, такими как фейки, мошенничество, распространение наркотических веществ, игровая зависимость, кибербуллинг и многие другие проблемы. В последнее время участились и случаи вербовки детей в социальных сетях и мессенджерах, что в том числе связано и с активной деятельностью наших противников, то есть в первую очередь, конечно, ВСУ Украины», — сказала Мизулина в ходе круглого стола.
Глава «Лиги безопасного интернета» также отметила, что на данный момент интернет стал пространством возможностей, но вместе с тем и пространством большого количества угроз.
«В первую очередь с этим сталкивается подрастающее поколение. Конечно, с одной стороны, контент — это образование, просвещение, развлечение, досуг. С другой стороны, мошенники, провокаторы, преступники, сталкеры используют полученный в открытом доступе контент или воздействуют через него. Идет на деле настоящая борьба за умы и ценности наших детей», — добавила Мизулина.
Мизулина подчеркнула, что в последнее время большое количество угроз несут в себе иностранные площадки. По её словам, одна из ключевых проблем таких платформ — это вовлечение детей в диверсионную преступную деятельность, в продажу наркотических веществ через различные социальные сети и мессенджеры.
«Это и диверсии на железных дорогах, это и поджоги военкоматов, банкоматов, это и ситуации, связанные с поджогом вертолетов и многое-многое другое, что постоянно, к сожалению, в последние годы происходит в нашей жизни. По нашим данным… количество таких преступлений резко выросло в последние годы. Провокаторы активно стараются вступить в диалог, в контакт с подростками, со студентами и затянуть их в совершение таких опасных преступлений», — сказала Мизулина.
Она отметила, что многие из таких провокаторов на данный момент недоступны, в силу того, что многие из них находятся на территории Украины.