В России предложили запретить «иранские шторки» на автомобилях

Шапарин подчеркнул, что число водителей, которые «явно, грубо, показательно» игнорируют установленные правила, увеличивается. Каждый год появляются новые средства тонировки. Он вспомнил о практике прежних лет, когда на окна вешали текстильные гардины. По его словам, в настоящее время начали получать распространение так называемые иранские занавески. Он отметил, что усложняет борьбу с нарушителями тот факт, что выдвижную пленку легко снять и спрятать, что объясняет ее популярность среди водителей.