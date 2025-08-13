Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре состоялась пресс-конференция нового главы митрополии епископа Феодосия

13 августа в Самаре состоялась первая официальная встреча с журналистами нового управляющего Самарской митрополией — епископа Самарского и Новокуйбышевского Феодосия.

Архиерей, в миру Сергей Чащин, поделился своим жизненным путём, первыми впечатлениями о регионе и планами на будущее.

Перед тем как принять монашеский постриг, Феодосий прошёл необычный для священнослужителя путь: окончил Московский авиационный институт, прошёл военную подготовку и два года служил офицером.

«Я был так называемым “пиджаком” — не кадровым военным, но эти годы я помню с благодарностью. Это был важный этап формирования характера», — отметил он.

После армии он работал в строительной сфере в сложные 1990-е, но в 2000 году принял решение изменить свою жизнь кардинально — уехал в монастырь в Новосибирской области, где начал путь в церковной иерархии.

До назначения в Самару он более десяти лет возглавлял Нижнетагильскую епархию.

О первых впечатлениях от региона Феодосий сказал с теплотой: «Здесь поражает масштаб — огромная благоустроенная набережная, величественные храмы. Их здесь, кажется, больше, чем в многих других областях. Это говорит о глубокой духовной традиции у народа».

Новый глава митрополии уже провёл встречи с руководством региона, однако подчеркнул, что главное — это общение с прихожанами и священнослужителями: «Нужно услышать, понять, почувствовать, как живёт Церковь здесь, в Самаре».

Особое внимание архиерей уделил предстоящему событию — своему возведению в сан митрополита. Церемония пройдёт по церковной традиции в Храме Христа Спасителя в Москве.

Напомним, 24 июля 2025 года Священный Синод Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Кирилла постановил назначить епископа Феодосия (Чащина) главой Самарской митрополии.

Он освобождён от должности управляющего Нижнетагильской епархией и приступил к новым обязанностям в Самарской области.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше