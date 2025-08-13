В Самаре состоялась пресс-конференция нового главы митрополии епископа Феодосия

О первых впечатлениях от региона Феодосий сказал с теплотой: «Здесь поражает масштаб — огромная благоустроенная набережная, величественные храмы. Их здесь, кажется, больше, чем в многих других областях. Это говорит о глубокой духовной традиции у народа».