В Самаре состоялась пресс-конференция нового главы митрополии епископа Феодосия

Архиерей, в миру Сергей Чащин, поделился своим жизненным путём, первыми впечатлениями о регионе и планами на будущее.
Перед тем как принять монашеский постриг, Феодосий прошёл необычный для священнослужителя путь: окончил Московский авиационный институт, прошёл военную подготовку и два года служил офицером.
«Я был так называемым “пиджаком” — не кадровым военным, но эти годы я помню с благодарностью. Это был важный этап формирования характера», — отметил он.
После армии он работал в строительной сфере в сложные 1990-е, но в 2000 году принял решение изменить свою жизнь кардинально — уехал в монастырь в Новосибирской области, где начал путь в церковной иерархии.
До назначения в Самару он более десяти лет возглавлял Нижнетагильскую епархию.
О первых впечатлениях от региона Феодосий сказал с теплотой: «Здесь поражает масштаб — огромная благоустроенная набережная, величественные храмы. Их здесь, кажется, больше, чем в многих других областях. Это говорит о глубокой духовной традиции у народа».
Новый глава митрополии уже провёл встречи с руководством региона, однако подчеркнул, что главное — это общение с прихожанами и священнослужителями: «Нужно услышать, понять, почувствовать, как живёт Церковь здесь, в Самаре».
Особое внимание архиерей уделил предстоящему событию — своему возведению в сан митрополита. Церемония пройдёт по церковной традиции в Храме Христа Спасителя в Москве.
Напомним, 24 июля 2025 года Священный Синод Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Кирилла постановил назначить епископа Феодосия (Чащина) главой Самарской митрополии.
Он освобождён от должности управляющего Нижнетагильской епархией и приступил к новым обязанностям в Самарской области.