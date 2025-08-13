В одном из гипермаркетов Ростова нашли опасные колбаски с кишечной палочкой

— Колбаски из свинины «Чевапчичи», изготовленные 24 мая 2025 года согласно протоколу испытаний не соответствуют требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции» по микробиологическому показателю: бактерии группы кишечных палочек (колиформы), — говорится в реестре проверок.