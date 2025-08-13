В одном из гипермаркетов Ростова нашли опасные колбаски с кишечной палочкой

В одном из гипермаркетов Ростова-на-Дону обнаружили мясные колбаски с кишечной палочкой. Соответствующую информацию опубликовали на портале ФГИС «Единый реестр проверок».
Оповещение опубликовали после контрольной проверки, которую провели в августе 2025 года. Нарекание вызвала продукция мясокомбината из Атяшевского района Республики Мордовия.
— Колбаски из свинины «Чевапчичи», изготовленные 24 мая 2025 года согласно протоколу испытаний не соответствуют требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции» по микробиологическому показателю: бактерии группы кишечных палочек (колиформы), — говорится в реестре проверок.
Отметим, продукция производителя, имеющего такое же название, но разные адреса, также привлекла внимание при проверках в некоторых других регионах страны.
Напомним, ранее еду с кишечной палочкой нашли в столовой на вокзале Ростова-на-Дону.
