Минчанин отправил откровенное фото девушке и лишился 1000 рублей. Подробности сообщили в телеграм-канале «Милияция Минска».
Молодой человек завязал переписку с девушкой на сайте знакомств, поделился с ней своим интимным фото и договорился о встрече. Однако накануне свидания ему позвонили неизвестные, представившиеся друзьями его новой знакомой. Они потребовали перевести им около 1000 белорусских рублей, угрожая в противном случае распространить его откровенные фотографии в сети Интернет. Испугавшись, парень перечислил требуемую сумму, но шантажисты продолжили угрозы и потребовали еще больше денег. Осознав, что стал жертвой вымогательства, молодой человек обратился за помощью в Заводское РУВД,
Добавим, что это оказался второй подобный случай за короткое время, связанный с сайтами знакомств и интимными фотографиями, хотя и с небольшими отличиями. Во втором случае минчанин познакомился на сайте знакомств с девушкой, которая в ходе переписки призналась, что работает моделью и продает свои фотографии и видео эротического содержания. Девушка предложила ему интимные услуги и назначила день и место встречи, попросив при этом внести предоплату. Получив 320 белорусских рублей, «модель» перестала отвечать на сообщения и заблокировала собеседника.
«Оперативники провели проверки и установили, что в обоих случаях аккаунты девушек были фейковыми, а фотографии взяты из открытого доступа», — рассказали в милиции.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
