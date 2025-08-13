Минчанин отправил откровенное фото девушке и лишился 1000 рублей

Добавим, что это оказался второй подобный случай за короткое время, связанный с сайтами знакомств и интимными фотографиями, хотя и с небольшими отличиями. Во втором случае минчанин познакомился на сайте знакомств с девушкой, которая в ходе переписки призналась, что работает моделью и продает свои фотографии и видео эротического содержания. Девушка предложила ему интимные услуги и назначила день и место встречи, попросив при этом внести предоплату. Получив 320 белорусских рублей, «модель» перестала отвечать на сообщения и заблокировала собеседника.