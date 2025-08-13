Глава ФНС доложил Путину о налоговых мерах поддержки семей с детьми

ФНС, по его словам, уже верифицирует данные об этих семьях, полученные из Социального фонда РФ, чтобы в 2026 году предоставить им налоговые выплаты по доходам, полученным в 2025 году. Срок рассмотрения декларации 3-НДФЛ и соответствующего заявления для получения социальных и имущественных налоговых вычетов составляет, по словам Егорова, около 12 дней.