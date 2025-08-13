Глава ФНС доложил Путину о налоговых мерах поддержки семей с детьми

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россияне с детьми уже начали получать увеличенные налоговые вычеты, а со следующего года семьи с невысокими доходами получат социальную налоговую выплату, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Егоров напомнил, что в текущем году стандартные налоговые вычеты на детей были увеличены в два раза.
«Вычеты работники уже получают в 2025 году у своих работодателей в беззаявительном порядке. Эта норма может затронуть порядка 15 миллионов человек и общий объем налоговой экономии у таких граждан составит 35 миллиардов рублей», — доложил Егоров.
Размер стандартного детского вычета в 2025 году на второго ребенка составляет 2,8 тысячи рублей, на третьего и последующих детей — 6 тысяч рублей. При этом совокупный доход родителей, до достижения которого применяются указанные вычеты, с 2025 года был увеличен с 350 тысяч до 450 тысяч рублей.
Также глава ФНС напомнил о принятом ранее решении по введению социальной налоговой выплаты для семей с детьми. Эта ежегодная семейная выплата снижает ставку НДФЛ до 6% для семей с двумя и более детьми, где среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ.
ФНС, по его словам, уже верифицирует данные об этих семьях, полученные из Социального фонда РФ, чтобы в 2026 году предоставить им налоговые выплаты по доходам, полученным в 2025 году. Срок рассмотрения декларации 3-НДФЛ и соответствующего заявления для получения социальных и имущественных налоговых вычетов составляет, по словам Егорова, около 12 дней.