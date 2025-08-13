Черлакская оптовка в Омске прекращает работу после 30 лет

Знаменитая Черлакская оптовая база под Омском, где три десятилетия кипела торговля фруктами и овощами, практически опустела. Основные продавцы — узбекские предприниматели — перебрались в новый логистический центр «Фрут-сити» в селе Троицком. Об этом рассказал 12 августа портал omskinform.ru.
На некогда оживленном рынке осталось лишь десять розничных точек. Переезд подавляющего большинства торговцев больно ударил по пенсионерам, которые привыкли закупать недорогие продукты для домашних заголовок. Так, 82-летняя Зоя Хихля призналась, что новый рынок недоступен для большинства омичей. Его локация весьма неудобна: ощественный транспорт туда не ходит, а такси слишком дорого.
«Конечно, у магазинов стоят овощные и фруктовые ларьки, но и цены там кусаются. Та же слива в торговой точке у дома и в супермаркете стоит 140−170 рублей, на Черлакской оптовке ее можно купить за 75 рублей», — отметил источник.
Эксперты опасаются, что монополизация оптовой торговли через единственный центр может привести к росту цен на овощи и фрукты в регионе. По данным Россельхознадзора, 97,2% ввозимой в область плодоовощной продукции поступает из Узбекистана.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в местном парке жителей пугают полчища крыс.