Черлакская оптовка в Омске прекращает работу после 30 лет

«Конечно, у магазинов стоят овощные и фруктовые ларьки, но и цены там кусаются. Та же слива в торговой точке у дома и в супермаркете стоит 140−170 рублей, на Черлакской оптовке ее можно купить за 75 рублей», — отметил источник.