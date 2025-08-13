Из Иркутска заграницу отправились 235 собак и кошек с начала года

Из аэропорта Иркутска с начала 2025 года 235 домашних животных отправились за границу. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, собаки и кошки вылетали со своими владельцами в Монголию, Китай, Южную Корею, Турцию, Беларусь, Киргизию, Армению, Грузию, Вьетнам, Сербию, Бразилию, Азербайджан, Абхазию, Хорватию, Норвегию, Чехию, Германию, Таиланд, Узбекистан и Таджикистан.