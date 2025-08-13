Белорусские ученые подготовили новую книгу об истории Минска

По его словам, в Минске проводятся в первую очередь спасательные исследования — по охране археологического наследия. «Минск — город постоянно развивающийся, строящийся. И мы выполняем археологическую экспертизу в новостройках, новых микрорайонах. Фундаментальных исследований сейчас не проводится. По ранее выполненным крупным исследованиям мы подготовили коллективную монографию по Минскому замчищу и древнейшему храму, который был раскопан около Дворца спорта. Это будет изюминка», — сказал Вадим Лакиза.