Белорусские ученые подготовили новую книгу об истории Минска

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые подготовили новую книгу об истории Минска. Об этом рассказал на пресс-конференции директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По его словам, в Минске проводятся в первую очередь спасательные исследования — по охране археологического наследия. «Минск — город постоянно развивающийся, строящийся. И мы выполняем археологическую экспертизу в новостройках, новых микрорайонах. Фундаментальных исследований сейчас не проводится. По ранее выполненным крупным исследованиям мы подготовили коллективную монографию по Минскому замчищу и древнейшему храму, который был раскопан около Дворца спорта. Это будет изюминка», — сказал Вадим Лакиза.

Книгу готовит издательский дом «Белорусская наука». «Эта книга будет хорошим подарком городу. Там описаны многие фундаментальные открытия, исследования, документы о нашей столице», — отметил директор института.

По его словам, реконструкция Минского замчища не планируется. «Но проведена значительная работа. Наши коллеги участвуют в группе по созданию памятного знака на Минском замчище,» — добавил Вадим Лакиза.