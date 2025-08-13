Белорусские ученые подготовили новую книгу об истории Минска

По его словам, в Минске проводятся в первую очередь спасательные исследования — по охране археологического наследия. «Минск — город постоянно развивающийся, строящийся. И мы выполняем археологическую экспертизу в новостройках, новых микрорайонах. Фундаментальных исследований сейчас не проводится. По ранее выполненным крупным исследованиям мы подготовили коллективную монографию по Минскому замчищу и древнейшему храму, который был раскопан около Дворца спорта. Это будет изюминка», — сказал Вадим Лакиза.
От электростанций до кольцевых дорог: белорусские археологи проводят исследования в зонах строек Жилища древних людей: что удалось обнаружить белорусским археологам под водой Погребальные обряды и костюмы. Как исследования курганов помогают археологам составить картину прошлого.
Книгу готовит издательский дом «Белорусская наука». «Эта книга будет хорошим подарком городу. Там описаны многие фундаментальные открытия, исследования, документы о нашей столице», — отметил директор института.
По его словам, реконструкция Минского замчища не планируется. «Но проведена значительная работа. Наши коллеги участвуют в группе по созданию памятного знака на Минском замчище,» — добавил Вадим Лакиза.