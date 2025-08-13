В Иркутской области прошел телемост губернатора с активными жителями

В Иркутской области впервые провели телемост, во время которого губернатор Игорь Кобзев отвечал на вопросы активных жителей региона. Участники встречи из разных районов Приангарья принимали участие в нем в формате видеоконференцсвязи, а вместе с главой региона присутствовали руководители нескольких министерств, которые при необходимости тут же получали поручения провести необходимую работу. Были на связи и руководители муниципалитетов.
Общение продлилось не менее двух часов. Вопросы задавались самые разные. Они касались и государственной поддержки для развития своего дела, и возможности поощрения для людей и предприятий, активно участвующих в общественной или экологической деятельности. Предлагались идеи проведения различных мероприятий, повышающих туристический потенциал территорий. Обращалось внимание на необходимость обустройства безбарьерной среды для инвалидов. Рассказывали активисты и о насущных проблемах территорий.
Например, жительница деревни Большежилкина Усольского района Наталья Дубынина интересовалась, когда появится освещение на центральных улицах поселения: люди переживают, что скоро начнется учебный год и дети будут добираться до дома от школьного автобуса в темноте. Игорь Кобзев сообщил, что вопрос уже включили в соответствующую областную программу по освещению участков автодорог регионального значения, которые проходят по территории населенных пунктов.
— В Большежилкина по улице Трактовая, которая является участком автодороги регионального значения, до конца этого года сделаем уличное освещение на участке 1 км 700 метров. Работы идут и в других населенных пунктах. В следующем году осветим дороги в Новожилкино, в 2027 году — в селе Биликтуй, а в Сосновке — в 2028 году. Эту работу будем продолжать, люди должны безопасно передвигаться по улицам, — отметил Игорь Кобзев.
Просили участники беседы об организации мемориалов, посвященных памяти погибших участников СВО. Так, в Иркутске в этом году появился «Аллея памяти» на площади Декабристов — работы уже ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
— Там появится памятник «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга» с бронзовыми фигурами деда, отца и сына. Думаю, этот монумент не только будет олицетворять связь поколений, но и станет памятникам нашим героям-современникам, участвующим в специальной военной операции, — отметил Игорь Кобзев.