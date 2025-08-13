В Иркутской области прошел телемост губернатора с активными жителями

— В Большежилкина по улице Трактовая, которая является участком автодороги регионального значения, до конца этого года сделаем уличное освещение на участке 1 км 700 метров. Работы идут и в других населенных пунктах. В следующем году осветим дороги в Новожилкино, в 2027 году — в селе Биликтуй, а в Сосновке — в 2028 году. Эту работу будем продолжать, люди должны безопасно передвигаться по улицам, — отметил Игорь Кобзев.