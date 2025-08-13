Пассажиры застряли в Кольцово из-за грозы

13 августа в международном аэропорту Екатеринбурга из-за неблагоприятной метеорологической обстановки было принято решение отложить отправление шести воздушных судов. По данным представителей Кольцово, причиной задержки стали грозы.
— Гроза над нашим аэродромом вмешалась в планы авиакомпаний и привела к отклонению от графика вылета из Екатеринбурга шести самолетов. Трех бортов в Москву, в Анталью, Калининград и Нижневартовск, — уточнили в Кольцово.
Спустя некоторое время ситуация нормализовалась: четыре рейса успешно покинули воздушную гавань, остальные два лайнера находятся в стадии подготовки к вылету.
В аэропорту отметили, что пассажиров своевременно проинформировали о переносе отправления и компенсировали неудобства.
Напомним, ранее самолет, следующий рейсом из Красноярска в Екатеринбург, задержан примерно на четыре часа. Изначально отправление планировалось в 10:35 утра по местному времени, однако сроки старта уже дважды откладывались.