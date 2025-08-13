1500 парковочных зон для самокатов появится в Челябинске к 1 сентября

С 1 сентября пользователи должны будут начинать и завершать поездку только на этих точках. В других местах оставлять самокаты запретят: их начнут вывозить на спецстоянку. Такой регламент уже разработан. В ближайшее время выберут подрядчика, ответственного за эвакуацию СИМов.