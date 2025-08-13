1500 парковочных зон для самокатов появится в Челябинске к 1 сентября

С 1 сентября пользователи должны будут начинать и завершать поездку только на этих точках. В других местах оставлять самокаты запретят: их начнут вывозить на спецстоянку. Такой регламент уже разработан. В ближайшее время выберут подрядчика, ответственного за эвакуацию СИМов.
Также прорабатывается введение штрафов для операторов за размещение СИМов в неразрешенных местах (возможно с 2026 года). Ограничения движения арендных самокатов нанесены на интерактивную карту и внедрены в приложения операторов. Тестируется система видеомониторинга, фиксирующая парковку, маршруты и нарушения ПДД с идентификацией оператора. Глава города Алексей Лошкин отметил готовность компаний соблюдать правила и назвал Челябинск лидером в регулировании отрасли.