1500 парковочных зон для самокатов появится в Челябинске к 1 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа, ФедералПресс. Администрация Челябинска контролирует выполнение дорожной карты по регулированию кикшеринга, подписанной с операторами в марте 2025 года. Комитет дорожного хозяйства утвердил 1500 парковочных зон для самокатов, разметка которых завершится до 1 сентября.

С 1 сентября пользователи должны будут начинать и завершать поездку только на этих точках. В других местах оставлять самокаты запретят: их начнут вывозить на спецстоянку. Такой регламент уже разработан. В ближайшее время выберут подрядчика, ответственного за эвакуацию СИМов.

сообщают в пресс-службе администрации Челябинска

Также прорабатывается введение штрафов для операторов за размещение СИМов в неразрешенных местах (возможно с 2026 года). Ограничения движения арендных самокатов нанесены на интерактивную карту и внедрены в приложения операторов. Тестируется система видеомониторинга, фиксирующая парковку, маршруты и нарушения ПДД с идентификацией оператора. Глава города Алексей Лошкин отметил готовность компаний соблюдать правила и назвал Челябинск лидером в регулировании отрасли.