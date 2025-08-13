В Омске осудили сотрудников РУДН за помощь в незаконной миграции

Омский суд вынес приговор двум сотрудникам международного центра языкового тестирования РУДН, признав их виновными в организации незаконной миграции. В 2024 году обвиняемые, используя служебное положение, создали условия для 16 иностранцев, чтобы те смогли незаконно остаться в России. Об этом сообщил канал t.me/sledcom_omsk 13 августа.
Установлено, что экзаменаторы помогали приехавшим из трех стран гражданам сдать обязательный комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства. В ходе разбирательств были проведены обыски в офисе организации, а также по месту жительства подсудимых. Органы следствия изъяли вещественные доказательства вины фигурантов.
Одного омича приговорили к трем годам условно, второго — к двум. Мужчин также оштрафовали на 400 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.
