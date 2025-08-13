Канадский суд признал украинскую авиакомпанию МАУ ответственной за катастрофу Boeing в Тегеране

Лайнер рейса PS752 Тегеран — Киев был сбит вскоре после вылета из тегеранского аэропорта 8 января 2020 года. Через три дня иранские военные заявили: они по ошибке сбили самолет, приняв его за «вражескую цель». Инцидент произошел на фоне резко возросшей напряженности в отношениях Ирана с США.