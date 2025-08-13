Канадский суд признал украинскую авиакомпанию МАУ ответственной за катастрофу Boeing в Тегеране

Согласно судебному решению, МАУ недостаточно оценила риски полетов из Тегерана в условиях обострения военной обстановки в регионе. Авиакомпанию обязали выплатить компенсации семьям погибших.
Лайнер рейса PS752 Тегеран — Киев был сбит вскоре после вылета из тегеранского аэропорта 8 января 2020 года. Через три дня иранские военные заявили: они по ошибке сбили самолет, приняв его за «вражескую цель». Инцидент произошел на фоне резко возросшей напряженности в отношениях Ирана с США.
Все 176 человек, находившиеся на борту Boeing 737−800, погибли. Среди пассажиров были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции.