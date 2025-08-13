Ричмонд
Канадский суд признал украинскую авиакомпанию МАУ ответственной за катастрофу Boeing в Тегеране

Суд в Канаде признал украинскую авиакомпанию МАУ ответственной за катастрофу Boeing в Тегеране в 2020 году.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Апелляционный суд в канадском городе Онтарио признал украинскую авиакомпанию «Международные авиалинии Украины» ответственной за авиакатастрофу Boeing 737 в Тегеране, в результате которой 8 января 2020 года погибли 176 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Европейская правда».

Согласно судебному решению, МАУ недостаточно оценила риски полетов из Тегерана в условиях обострения военной обстановки в регионе. Авиакомпанию обязали выплатить компенсации семьям погибших.

Лайнер рейса PS752 Тегеран — Киев был сбит вскоре после вылета из тегеранского аэропорта 8 января 2020 года. Через три дня иранские военные заявили: они по ошибке сбили самолет, приняв его за «вражескую цель». Инцидент произошел на фоне резко возросшей напряженности в отношениях Ирана с США.

Все 176 человек, находившиеся на борту Boeing 737−800, погибли. Среди пассажиров были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции.