В Новосибирске остановка трамвая № 13 «Ул. Октябрьская» вернулась на прежнее место

В Новосибирске остановка «Ул. Октябрьская» трамвая № 13 возвращена на прежнее место. Пассажиры могут заходить и выходить на нечетной стороне улицы Серебренниковской в районе дома № 27, сообщают в паблике Мэрии Новосибирска.