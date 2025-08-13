В Новосибирске остановка трамвая № 13 «Ул. Октябрьская» вернулась на прежнее место

Посадка и высадка пассажиров трамвайного маршрута № 13 вновь осуществляется на привычной остановке на улице Серебренниковской.
В Новосибирске остановка «Ул. Октябрьская» трамвая № 13 возвращена на прежнее место. Пассажиры могут заходить и выходить на нечетной стороне улицы Серебренниковской в районе дома № 27, сообщают в паблике Мэрии Новосибирска.
Сотрудники Горэлектротранспорта провели инструктажи с экипажами маршрута, чтобы обеспечить безопасную посадку и высадку пассажиров.
МКУ «ЦУГАЭТ» возьмет на себя диспетчерское управление и контроль работы трамвая № 13, обеспечивая стабильное движение транспорта на маршруте.