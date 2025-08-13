Ричмонд
Губернатор Иркутской области оценил реконструкцию КОСов в Иркутске

Масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры Правобережного округа была завершена в прошлом году.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил канализационно-очистные сооружения в Правобережном округе Иркутска. В течение нескольких лет здесь проводилась масштабная модернизация по национальному проекту «Экология» (с 2025 года — «Экологическое благополучие», последний ее этап был завершен в конце прошлого года. Всего на проведение работ было потрачено 14 миллиардов рублей.

Как отметил глава региона, в результате всех проведенных мероприятий очищенные стоки полностью соответствуют всем требованиям экологической безопасности.

— Мы не останавливаемся на достигнутом, и переходим на левобережные очистные сооружения, износ которых составляет порядка 80%, — отметил Игорь Кобзев.

По данным губернатора, проект очередного этапа модернизации коммунальной инфраструктуры областного центра уже прошел все необходимые экспертизы. Планируется, что работы будут завершены к 2032 году.