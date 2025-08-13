Губернатор Иркутской области оценил реконструкцию КОСов в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил канализационно-очистные сооружения в Правобережном округе Иркутска. В течение нескольких лет здесь проводилась масштабная модернизация по национальному проекту «Экология» (с 2025 года — «Экологическое благополучие», последний ее этап был завершен в конце прошлого года. Всего на проведение работ было потрачено 14 миллиардов рублей.