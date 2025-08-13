Reuters: Китай «отогнал» американский эсминец от рифа Скарборо

Как отмечает Reuters, США впервые за последние шесть лет провели военную операцию в водах вблизи рифа Скарборо. Это случилось на следующий день после того, как Филиппины обвинили китайские суда в «опасных маневрах и незаконном вмешательстве» во время миссии по снабжению, проводившейся у рифа Скарборо.