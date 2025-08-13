В заявлении командования Южного военного округа Китая говорится, что в среду американский эсминец USS Higgins вошел в воды «без одобрения китайского правительства», пишет Reuters.
Действия США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море.
После инцидента в ведомстве пообещали постоянно сохранять «высокую боеготовность».
Представители Седьмого флота ВМС США в ответ сообщили, что «заявление Китая является ложным», добавив, что американский военный корабль «отстаивал права и свободы судоходства» вблизи отмели Скарборо и действовал «в соответствии с международным правом».
Соединенные Штаты оставляют за собой право летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право, как это сделал американский эсминец USS Higgins. Никакие возражения Китая нас не остановят.
Как отмечает Reuters, США впервые за последние шесть лет провели военную операцию в водах вблизи рифа Скарборо. Это случилось на следующий день после того, как Филиппины обвинили китайские суда в «опасных маневрах и незаконном вмешательстве» во время миссии по снабжению, проводившейся у рифа Скарборо.
Китай, согласно Reuters, претендует почти на все Южно-Китайское море, и на протяжении многих лет продолжаются споры о принадлежности различных островов и объектов.
В 2016 году, согласно изданию, Международный арбитражный суд постановил, что в международном праве нет оснований для претензий Пекина, исходя из его исторических карт. Однако Китай не признает это решение.