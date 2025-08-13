В Ростовской области два старинных дома попали на платформу НАСЛЕДИЕ. ДОМ.РФ

Два старинных дома Таганрога внесли в реестр, сформированный на платформе НАСЛЕДИЕ. ДОМ.РФ. Объекты можно найти при просмотре списка.
Речь идет о доходном доме П. С. Дастич (Чехова, 31) и доходном доме Г. Е. Бетулинского (переулок Лермонтовский, 11). Оба здания имеют статус памятников архитектуры, но находятся в неудовлетворительном состоянии и не используются.
Дом Дастич площадью 434,7 кв. метра был построен в начале XX века. Двухэтажное здание на участке 944 кв. метра не имеет коммуникаций. Земля под ним предназначена для бытового обслуживания.
Дом Бетулинского 1872 года постройки занимает 317,9 кв. метра. Этот двухэтажный жилой дом также лишен коммуникаций и расположен на участке 769 кв. метров с аналогичным назначением.
Ранее власти Ростовской области направили на платформу данные о 17 памятниках культуры, включая объекты в Ростове-на-Дону, Шахтах и Азовском районе.
Как пояснили донские власти, до 2030 года в стране планируют привести в порядок не менее тысячи объектов объектов культурного наследия. В пилотных регионах для организации восстановительных работ объекты передаются в управление АО «ДОМ.PФ» для последующего восстановления инвесторами. Проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот планируется распространить на все российские субъекты.
