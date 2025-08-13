В Ростовской области два старинных дома попали на платформу НАСЛЕДИЕ. ДОМ.РФ

Как пояснили донские власти, до 2030 года в стране планируют привести в порядок не менее тысячи объектов объектов культурного наследия. В пилотных регионах для организации восстановительных работ объекты передаются в управление АО «ДОМ.PФ» для последующего восстановления инвесторами. Проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот планируется распространить на все российские субъекты.