В Иркутске проверили ход капитального ремонта улицы Марии Цукановой

На весь ремонт из областного бюджета выделили 1,3 миллиарда рублей. Из-за своего расположения в низине, улица подвержена затоплению после дождей, что создает неудобства для автомобилистов. Ожидается, что в ближайшем будущем эта ситуация изменится.