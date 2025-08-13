В Иркутске проверили ход капитального ремонта улицы Марии Цукановой протяженностью один километр. Работы захватывают также улицы Рабочего Штаба, Сурнова и Скушникова. На данном этапе подрядчик демонтировал 15% старого покрытия и начал устанавливать ливневую канализацию. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
На весь ремонт из областного бюджета выделили 1,3 миллиарда рублей. Из-за своего расположения в низине, улица подвержена затоплению после дождей, что создает неудобства для автомобилистов. Ожидается, что в ближайшем будущем эта ситуация изменится.
— На участке обустраивают траншею и колодцы. До конца года планируется выполнить 21% работ. Полностью ремонт завершится в 2026 году. На улице будет сделано новое асфальтобетонное покрытие, обустроены парковки, установлены светофоры и дорожные знаки, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Улицу Марии Цукановой ожидает капитальный ремонт в три этапа, включающий строительство 1,2 километра ливневой канализации с очистными сооружениями, переустройство водопровода и канализации, обновление дорожного покрытия и организацию 13 парковочных мест.