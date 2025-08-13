В Башкирии благоустроят подъезды к садовым товариществам

В Башкирии в этом году планируют привести в порядок 25 километров дорог, ведущих к садовым некоммерческим товариществам. Как сообщил руководитель региона Радий Хабиров, на эти цели из бюджета направят 150 миллионов рублей.
Работы охватят девять районов и четыре города, включая Уфу и Сибай. Из 24 запланированных к ремонту участков восемь уже полностью готовы. Особое внимание уделяется тем дорогам, которыми ежедневно пользуются около 400 человек, постоянно проживающих на территории СНТ.
Глава Башкирии также поручил Министерству транспорта и местным властям обеспечить контроль за сроками выполнения работ. В настоящее время часть объектов находится на стадии приемки, а по другим еще проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчиков.
