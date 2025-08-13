В Башкирии благоустроят подъезды к садовым товариществам

Работы охватят девять районов и четыре города, включая Уфу и Сибай. Из 24 запланированных к ремонту участков восемь уже полностью готовы. Особое внимание уделяется тем дорогам, которыми ежедневно пользуются около 400 человек, постоянно проживающих на территории СНТ.