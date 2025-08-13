«Из Минска, Гомеля, Бреста, Могилева со скидкой 50%»: «Белавиа» объявила распродажу билетов за полцены на все прямые рейсы

Распродажа билетов со скидкой в 50% по тарифу «Промо» от минимально заявленных тарифов будет действовать два дня — 13 и 14 августа. Спецпредложение распространяется на все прямые рейсы, отправляющиеся из Минска, Гомеля, Бреста, Могилева и в обратном направлении. Перелет по акционным билетам будет возможен в период с 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года включительно. Максимальный срок пребывания в пункте назначения при покупке билета туда-обратно составляет один месяц. Важно отметить, что скидка не распространяется на таксы и сборы, а билеты, приобретенные по тарифу «Промо», являются невозвратными и не подлежат обмену. Количество мест, доступных по тарифу «Промо» на каждом рейсе, ограничено.