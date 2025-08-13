«Из Минска, Гомеля, Бреста, Могилева со скидкой 50%»: «Белавиа» объявила распродажу билетов за полцены на все прямые рейсы

«Белавиа» объявила распродажу билетов за полцены на все прямые рейсы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Распродажа билетов со скидкой в 50% по тарифу «Промо» от минимально заявленных тарифов будет действовать два дня — 13 и 14 августа. Спецпредложение распространяется на все прямые рейсы, отправляющиеся из Минска, Гомеля, Бреста, Могилева и в обратном направлении. Перелет по акционным билетам будет возможен в период с 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года включительно. Максимальный срок пребывания в пункте назначения при покупке билета туда-обратно составляет один месяц. Важно отметить, что скидка не распространяется на таксы и сборы, а билеты, приобретенные по тарифу «Промо», являются невозвратными и не подлежат обмену. Количество мест, доступных по тарифу «Промо» на каждом рейсе, ограничено.
При использовании акционного билета необходимо строго соблюдать последовательность маршрута, начиная с первого аэропорта отправления. В случае, если билет не был использован на первом участке маршрута, бронирование на все последующие участки автоматически аннулируется.
«Например, если вы приобрели билет по тарифу “Промо” по маршруту Минск — Москва — Минск, но решили добраться до Москвы другим способом, то воспользоваться билетом для обратного перелета в Минск уже не получится. При этом стоимость билета не будет возвращена», — пояснили в авиакомпании.
Также стоит учитывать, что к билетам, приобретенным по тарифу «Промо», не применяются скидки для детей в возрасте от 2 до 12 лет.
