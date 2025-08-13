Ричмонд
Домовые чаты Нижегородской области будут переводить в МАХ

Госжилинспекция начала рассылку ДУКам Нижегородской области с просьбой о переводе домовых чатов в отечественный мессенджер МАХ.

Источник: Freepik

Об этом сообщает телеграмм-канал «Осторожно, Новости!».

Информация о подобных письмах также появлялась еще в 5-ти регионах России: Белгородской, Московской, Тульской областях, Краснодарском крае и Республике Башкортостан.

К слову, представители государственной жилищной инспекции обуславливают переход «безопасностью общения». Для этого представителям ДУКов необходимо проинформировать жильцов на стендах подъездов.

Уточняется, что в скором времени сотрудники ЖКХ из Нижегородской области должны будут предоставить отчет о проделанной работе.