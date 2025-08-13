В Новосибирске появится общежитие для медколледжа и томограф в районной больнице

Во время визита Травников проинспектировал Купинскую ЦРБ и пообщался с медицинским персоналом. Глава региона отметил, что благодаря федеральным и областным программам за последние годы удалось укрепить материально-техническую базу медицинских учреждений: закуплено современное оборудование, медицинская техника и автотранспорт. Он подчеркнул, что работа в этом направлении продолжится.