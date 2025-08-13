В Новосибирске появится общежитие для медколледжа и томограф в районной больнице

В Купинском и Баганском районах Новосибирской области планируется строительство общежития для студентов медколледжа и установка томографа в ЦРБ.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников совместно с председателем областного Заксобрания Андреем Шимкивым посетили Баганский и Купинский районы, чтобы оценить развитие здравоохранения и реализацию региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи», сообщает телеграм-канал Новосибирская область.
Во время визита Травников проинспектировал Купинскую ЦРБ и пообщался с медицинским персоналом. Глава региона отметил, что благодаря федеральным и областным программам за последние годы удалось укрепить материально-техническую базу медицинских учреждений: закуплено современное оборудование, медицинская техника и автотранспорт. Он подчеркнул, что работа в этом направлении продолжится.
Приоритеты губернатора — повышение качества медицинских услуг и поддержка медработников, подверженных профессиональному выгоранию. Он отметил, что создание межрайонных сосудистых и онкологических центров, центров гемодиализа и диагностики, а также планируемых центров диабета позволит сократить количество поездок пациентов в Новосибирск.
Особое внимание уделяется обеспечению медицинскими кадрами: почти все бюджетные места в медуниверситете стали целевыми, увеличено количество мест в медицинских колледжах, расширена практика подготовки среднего медперсонала на базе ЦРБ. Возобновлена программа строительства служебного жилья для молодых специалистов.
В рамках визита обсуждались строительство общежития для Купинского медколледжа и установка томографа в районной больнице. Губернатор подтвердил готовность проекта общежития и наличие финансирования, а министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий сообщил о планах по установке томографа в текущем году.
Депутат Игорь Умербаев и управляющий отделением Соцфонда Александр Терепа подчеркнули важность модернизации объектов здравоохранения и подготовки кадров.