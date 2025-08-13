В Комарово со слезами прошло отпевание и погребение Ивана Краско

Катафалк прибыл из Театра им. В. Ф. Комиссаржевской около 13:20. Люди начали собираться на кладбище немного заранее: около открытого гроба, в окружении траурных венков, стояла помощница артиста Дарья, она проводила с ним последние годы жизни. Всю церемонию она простояла слева от гроба, горько плача. К ней подходили люди с ободряющими словами и попытками успокоить и поддержать.
Корреспондент также заметила на кладбище бывшую жену Краско Наталью Вяль, сыновей Ивана и Фёдора, а также внука Кирилла, которые присутствовали на прощании с актёром в зале театра сегодня утром.
С началом отпевания корреспондент услышала хор из четырёх человек. Пришедшим раздали свечки. В середине процессии сквозь деревья на гроб пролился солнечный свет и озарил тело Ивана Краско.
Могила была подготовлена рабочими заранее, по завершении отпевания уже закрытый гроб перенесли к месту погребения. Пришедшие начали бросать горсти земли в могилу, некоторые сильно плакали. Но не экс-жена Вяль и сыновья Краско: по словам корреспондента, они реагировали на похороны крайне безэмоционально, почти не смотрели на гроб, кинули горсти земли и быстро удалились к палатке с поминальным обедом. Отметим, что на саму процессию они также приехали с опозданием и появились на ней заметно позже остальных.
Вскоре после отпевания, из ниоткуда прозвучал выстрел в небо.
«Кто-то выстрелил в небо недавно из какого-то пистолета на кладбище, около места, где было отпевание. Один из гостей. Какой-то мужчина. Все были в шоке», — передает журналист.
Однако позже выяснилось, что это был согласованный выстрел, так как Краско бывший военный.
Постепенно посетители кладбища начали подходить к гробу, держаться за него и прощаться с Краско. Затем крышку гроба закрыли и стали подготавливать к погребению.
После того, как все попрощались с актёром, гроб начали опускать. Во время этого процесса казаки спели «Царство небесное», таким образом провожая актёра в последний путь.
Затем могилу закопали, обложили ветками лапника и цветами, поставили на неё крест и портрет актёра. Краско похоронили рядом с его сыном Андреем, один из пришедших решил почистить памятник его сыну. Затем все близкие актёру люди переместились к палатке и провели поминальную трапезу.
На кладбище также приехал Виктор Минков, художественный руководитель Театра им. В. Ф. Комиссаржевской. По словам Латыповой, на отпевание прибыло много поклонников творчества артиста, они были с цветами.