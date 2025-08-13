В Комарово со слезами прошло отпевание и погребение Ивана Краско

Могила была подготовлена рабочими заранее, по завершении отпевания уже закрытый гроб перенесли к месту погребения. Пришедшие начали бросать горсти земли в могилу, некоторые сильно плакали. Но не экс-жена Вяль и сыновья Краско: по словам корреспондента, они реагировали на похороны крайне безэмоционально, почти не смотрели на гроб, кинули горсти земли и быстро удалились к палатке с поминальным обедом. Отметим, что на саму процессию они также приехали с опозданием и появились на ней заметно позже остальных.