В Омске завершили капитальный ремонт поликлиники № 4

Масштабную реконструкцию городской поликлиники № 4 в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» завершили в Омске. На работы потратили более 25 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщил 13 августа минздрав.