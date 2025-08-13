Ричмонд
В Омске завершили капитальный ремонт поликлиники № 4

Ее модернизация обошлась в 25 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Масштабную реконструкцию городской поликлиники № 4 в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» завершили в Омске. На работы потратили более 25 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщил 13 августа минздрав.

Фото: министерство здравоохранения Омской области.

В учреждении полностью заменили систему видеонаблюдения, установив более 50 современных камер. Обновили пожарную сигнализацию с датчиками и средствами оповещения. В коридорах постелили прочное керамогранитное покрытие, в кабинетах сделали косметический ремонт и установили современное освещение.

Фото: министерство здравоохранения Омской области.

Особое внимание уделили доступности для маломобильных пациентов — заменили входные двери, уложили тактильную плитку и обновили информационные вывески. На улице Сибаковская, 7А полностью заменили инженерные коммуникации.

По словам главного врача поликлиники Алексея Романова, все работы выполнены качественно и в оговоренный срок. Это позволило значительно улучшить условия для пациентов и медицинского персонала.

Фото: министерство здравоохранения Омской области.

Всего в 2025 году в Омской области планируют модернизировать 118 объектов здравоохранения на общую сумму 1,8 млрд рублей.

