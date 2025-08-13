В Мартыновском районе Ростовской области ввели режим ЧС по засухе

Режим чрезвычайной ситуации установили для всех органов управления и экстренных служб района. Властям поручено до 12 сентября собрать данные о погибших посевах и размерах ущерба. Также местная администрация должна представить подтверждающие документы в областное министерство сельского хозяйства до 5 сентября.