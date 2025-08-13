В Мартыновском районе Ростовской области ввели режим ЧС по засухе. Новая мера действует с 12 августа 2025 года до особого распоряжения, говорится в протоколе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Режим чрезвычайной ситуации установили для всех органов управления и экстренных служб района. Властям поручено до 12 сентября собрать данные о погибших посевах и размерах ущерба. Также местная администрация должна представить подтверждающие документы в областное министерство сельского хозяйства до 5 сентября.
Контроль за выполнением этих мер возложен на министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
Ранее аналогичные меры приняли относительно Егорлыкского, Матвеево-Курганского, Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Зерноградского, Октябрьского, Сальского, Семикаракорского, Цимлянского, Чертковского, Аксайского, Багаевского, Боковского, Зимовниковского, Куйбышевского, Миллеровского, Неклиновского, Усть-Донецкого и Целинского районов.
Напомним, до этого на Дону из-за заморозков и засухи сократили прогноз урожая зерновых до 8 млн тонн. По последним данным, общая площадь поврежденных посевов составила 1 млн га, 180 тысяч га оказались потеряны безвозвратно. Ущерб оценили в 7,8 млрд рублей.
