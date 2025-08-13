Дни Минска пройдут в Москве в сентябре

Там отметили, что министр правительства российской столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин посетил с рабочим визитом Минск, где встретился с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, а также с руководителями ведущих белорусских организаций и предприятий.
Белорусская сторона подтвердила намерение провести Дни Минска в Москве с 18 по 21 сентября 2025 года.
Программа включит в себя бизнес-форум, состоятся концерты, спортивные состязания. Кроме того, в рамках Дней белорусской столицы будет организована выставка-ярмарка товаров, производимых в республике, пройдут отраслевые круглые столы, рассказали в центре. Запланированы и другие мероприятия, направленные на укрепление партнерских связей между Москвой и Минском, добавили там.
Договоренность о регулярном проведении Дней Москвы в Минске и Дней Минска в Москве была достигнута 23 декабря 2024 года. Такое решение было принято в ходе рабочего визита в Беларусь мэром столицы РФ Сергеем Собяниным и председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым.