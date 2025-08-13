Дни Минска пройдут в Москве в сентябре

Программа включит в себя бизнес-форум, состоятся концерты, спортивные состязания. Кроме того, в рамках Дней белорусской столицы будет организована выставка-ярмарка товаров, производимых в республике, пройдут отраслевые круглые столы, рассказали в центре. Запланированы и другие мероприятия, направленные на укрепление партнерских связей между Москвой и Минском, добавили там.