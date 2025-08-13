Ирина Рудковская назначена директором Новосибирского музыкального театра

Перед стартом 67-го сезона коллектив театра познакомился с новым руководителем — Ириной Рудковской, ранее занимавшей пост заместителя министра культуры Новосибирской области.
В преддверии открытия нового театрального сезона в Новосибирском музыкальном театре прошло общее собрание труппы. Среди гостей мероприятия были первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и министр культуры региона Юлия Шуклина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Юрий Петухов представил артистам нового директора театра — Ирину Рудковскую, отметив, что под её руководством театр сохранит свои традиции и будет развивать творческий потенциал, а также пожелал коллективу успешных гастролей и ярких премьер.
Ирина Рудковская окончила Киргизский государственный институт культуры им. Бейшеналиевой. С 2005 года она занимала руководящие позиции в ведущих СМИ региона, реализовывала социально значимые проекты и курировала региональное движение «Бессмертный полк». С июля 2024 по август 2025 года Рудковская работала заместителем министра культуры Новосибирской области, отвечая за профессиональное искусство, культурное наследие и образование.
В сферу её ответственности входила деятельность государственных и муниципальных театров, музеев и образовательных учреждений, развитие кино и креативных индустрий, а также программы «Пушкинская карта» и «Лаврентьевская карта». Ирина активно участвовала в организации культурных мероприятий на международном, всероссийском и региональном уровнях. Среди её наград — премия «Журналист года» «Литера», почетная грамота города Новосибирска и несколько наград национальной премии «Радиомания».
Художественный руководитель театра Александр Новиков поздравил коллектив с новым этапом работы. Открытие 67-го сезона запланировано гастролями в Южно-Сахалинске с показом мюзиклов «Два капитана» и «Волшебник Изумрудного города». В Новосибирске сезон стартует 8 октября премьерой мюзикла «Летят журавли», а в декабре 2025 года планируется премьера «Есенин», приуроченная к 130-летию поэта.
Также на собрании отметили юбилеи сотрудников театра. Основанный в 1959 году, Новосибирский музыкальный театр остаётся одним из ведущих музыкальных театров России с репертуаром, включающим оперетту, музыкальную комедию, мюзиклы и постановки для детей.