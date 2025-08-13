Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт трамвайного кольца на улице Ивлиева запланирован на 2026 год

Трамвайное кольцо на улице Ивлиева в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в 2026 году.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Такая информация появилась на официальной странице Центра развития транспортных систем в социальной сети в ответ на обращение местного жителя. Нижегородец задал вопрос о сроках замены рельсов на кольце у трамвайного депо, расположенного по адресу улица Ивлиева, 1А. В ЦРТС пояснили, что работы на этом участке запланированы на следующий год. Исполнителем выступит компания ООО «Экологические проекты», которая займётся ремонтом в рамках обновления трамвайной инфраструктуры города.

Напомним, что масштабные работы по замене трамвайных путей ведутся на улице Ошарской в Нижнем Новгороде. Из-за начала ремонта на Ошарской было организовано одностороннее движение транспорта.

Напомним также, что нижегородский трамвай № 2 может возобновить движение до конца 2025 года.