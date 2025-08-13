Ремонт трамвайного кольца на улице Ивлиева запланирован на 2026 год

Такая информация появилась на официальной странице Центра развития транспортных систем в социальной сети в ответ на обращение местного жителя. Нижегородец задал вопрос о сроках замены рельсов на кольце у трамвайного депо, расположенного по адресу улица Ивлиева, 1А. В ЦРТС пояснили, что работы на этом участке запланированы на следующий год. Исполнителем выступит компания ООО «Экологические проекты», которая займётся ремонтом в рамках обновления трамвайной инфраструктуры города.