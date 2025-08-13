Ученые Пермского Политеха нашли способ снизить риск невыпуска шасси при посадке самолета

Согласно российской статистике за последние годы, около 60% авиационных происшествий связано с техническими отказами, что включает неисправности систем. Сюда входят и поломки шасси — колесной опоры самолета, отвечающей за безопасную посадку. Она выдвигается за счет подшипников — маленьких деталей, смазанных маслянистым материалом, который защищает от износа, коррозии и экстремальных температур. Неправильный выбор такой смазки может привести к заеданию шасси и, как следствие, к аварийным ситуациям: повреждению двигателя и фюзеляжа самолета при посадке, возгоранию из-за трения и ударов, жертвам среди пассажиров и экипажа. Ученые Пермского Политеха создали математическую модель, которая с точностью до 99% предсказывает, как смазки поведут себя при разных температурах и нагрузках. Это позволит продлить срок службы механизмов и снизить риск аварии во время посадки.