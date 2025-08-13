Ричмонд
В Абзелиловском районе Башкирии построят новый торговый комплекс

В районе Башкирии появится торговый центр.

Источник: Комсомольская правда

В селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии планируют возвести современный торгово-сервисный центр. Проект компании «Башмаркет» включили в список приоритетных инвестиционных инициатив республики. Как сообщили в правительстве региона, на строительство объекта направят 30 миллионов рублей.

По словам руководителя Корпорации развития РБ Наиля Габбасова, новый центр разместится в двухэтажном здании и будет включать кафе, магазины стройматериалов и другие торговые точки. Это создаст 27 рабочих мест и обеспечит местных жителей и проезжающих водителей всем необходимым.

