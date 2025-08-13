Десятки фур не могут дождаться выгрузки у склада маркетплейса в Парголово

У склада крупного российского маркетплейса в Парголово скопились десятки фур с сотнями и тысячами заказов. Водители, по словам очевидцев, стоят в ожидании разгрузки уже неделю, а диспетчеры не дают разъяснений.
Грузоперевозчики жалуются, что простой машин не оплачивается, а срывы загрузок приводят к убыткам и риску штрафов. Об этом сообщили в тг-канале Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер.
В компании отметили, что часть доставок перенесли из-за нетипичной сезонной нагрузки. Для стабилизации работы привлекли дополнительный персонал, а часть товаров отправляют на другие склады.
Ранее сообщалось, что сгоревший склад в Пушкинском районе восстанавливали больше года. Общий ущерб от пожара составил около 10 млрд рублей.