Сеченовский университет создает центр лазерных технологий в медицине

«Первый МГМУ имени И. М. Сеченова победил в открытом грантовом конкурсе Минобрнауки, организованном для реализации ведомственного проекта “Инфраструктурное развитие науки и высшего образования”. Грант в размере 250 миллионов рублей направят на создание первого в России университетского центра коллективного пользования (ЦКП) “Центр лазерных технологий в медицине”. В нем врачи-клиницисты, ученые и инженеры будут совместно разрабатывать новые медизделия и технику на основе лазерных технологий», — отметили в пресс-службе.